Пригожин залишається під слідством - росЗМІ

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин залишається під слідством у справі про заколот.

Про це з посиланням на слідче управління ФСБ РФ повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

"Як стало відомо, на ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК), головним фігурантом якого став засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, не припинено і продовжує розслідуватися слідчим слідчого управління ФСБ Росії. Порушено воно було 23 червня, а про припинення кримінального переслідування Пригожина було оголошено після переговорів з ним президента Білорусії Олександра Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "поїде до Білорусі".

Видання "Медуза" пише, що у день заколоту, 24 червня, Євген Пригожин спробував установити зв'язок із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але його зусилля були марними. Після цього Путін не брав участі в наступних переговорах.

За інформацією джерела, близького до Кремля, влада взаємодіяла з Пригожиним протягом вечора 23 червня, після його заяви про початок "маршу справедливості".

"З ним намагалося спілкуватися військове керівництво, співробітники адміністрації президента, керівництво Росгвардії і близькі до нього чиновники. Але самі його дії були такими, що не дуже зрозуміло, про що взагалі перемовлятися", — сказало джерело.

Як відомо, заколот Пригожина провалився. Він розвернув своїх найманців назад вже за 200 км від Москви.

У Мережі з'явилося відео, де Пригожин оцінив заколот. Він сказав, що "всіх збадьорили".

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