У Росії вперше після бунту Пригожина показали Шойгу

У Росії вперше після заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина показали міністра оборони Сергія Шойгу. Саме на його адресу лунали основні звинувачення лідера "вагнерівців".

Пропагандисти повідомили, що він нібито відвідав зону так званої "спеціальної військової операції".

У російському Міноборони запевняють, що Шойгу відвідав "передовий пункт управління "Західного" угруповання військ".

"Шойгу поставив завдання командувачу Західного угруповання продовжувати активне ведення розвідки для розкриття та припинення планів ЗСУ. Глава Міноборони провів нараду з командуванням Західного угруповання військ, де відзначив ефективність поразки техніки та живої сили ЗСУ", ‒ йдеться у повідомленні.

Шойгу також нібито похвалив угрупування "Захід" за "ефективність дій". Окрім того, звернув увагу на "організацію всебічного забезпечення військ під час спецоперації".

Нагадаємо:

Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

Згодом очільник "вагнерівців" заявив, що Сергій Шойгу втік із Ростова, де перебував.

Заколот Пригожина провалився. Він розвернув своїх найманців назад вже за 200 км від Москви.

У Мережі з'явилося відео, де Пригожин оцінив заколот. Він сказав, що "всіх збадьорили".

Тим часом ЗСУ "скористалися" бунтом Пригожина і почали наступ на кількох напрямках.

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