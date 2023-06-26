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Хто міг надихнути Пригожина "влаштувати похід на Москву" (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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1197
Час на прочитання
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Хто міг надихнути Пригожина "влаштувати похід на Москву" (відео)

Власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на "похід на Москву" міг надихнути російський "воєнкор" Семен Пегов / Фото: Associated Press

Ймовірний натхненник ватажка "вагнерівців" кудись зник і від 25 червня не відповідає на дзвінки.

Влаштувати "похід на Москву" власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина міг надихнути російський "воєнкор" Семен Пегов.

Про це свідчить інтерв’ю Пегова з Пригожиним, опубліковане наприкінці квітня 2023 року.

Так, Пегов у межах проєкту WarGonzo взяв у власника "Вагнера" велике інтерв’ю, в якому уточнив, чи немає у Пригожина політичних амбіцій захопити російську столицю.

"Боєприпаси вам не дають, тому що ви можете гармати там мало не на Москву розвернути, піти там Кремль штурмувати і так далі... Такі побоювання, вони наскільки безпідставні? Вони кажуть, типу, ПВК "Вагнер" досягли вже такої автономії, у Пригожина такі політичні амбіції: ось зараз візьме, значить, приватну армію, розгорне та захопить владу в Росії", – сказав Пегов, звертаючись до Пригожина.

У відповідь власник "Вагнера" сказав: "Думка цікава, але не думаю".

"Я й не пропонував", – прокоментував відповідь Пригожина Пегов.

Український журналіст Денис Казанський зауважив – у Мережі повідомляється, що "Пегов кудись зник і відучора не відповідає на дзвінки".

Йти на Москву Пригожина міг надихнути російський "воєнкор": уривок інтерв’ю

Йти на Москву Пригожина міг надихнути російський "воєнкор": уривок інтерв’ю

Що відомо про влаштований Пригожиним бунт у РФ

Влаштованому Пригожиним бунту в Росії передувала його заява 23 червня про удар по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону, завданий регулярною армією. Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Однак вже ввечері того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

За даними ЗМІ з посиланням на джерела, в обмін на припинення заколоту Пригожину могли пообіцяти звільнення очільника Міноборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Пєсков стверджує, що ці питання не обговорювалися.

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