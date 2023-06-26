Кто мог вдохновить Пригожина "устроить поход на Москву" (видео)

Вероятный вдохновитель главаря "вагнеровцев" куда-то исчез и с 25 июня не отвечает на звонки.

Устроить "поход на Москву" владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог вдохновить российский "военкор" Семен Пегов.

Об этом свидетельствует интервью Пегова с Пригожиным, опубликованное в конце апреля 2023 года.

Так, Пегов в рамках проекта WarGonzo взял у владельца "Вагнера" большое интервью, в котором уточнил, нет ли у Пригожина политических амбиций захватить российскую столицу.

"Боеприпасы вам не дают, потому что вы можете пушки там чуть ли не на Москву развернуть, пойти там Кремль штурмовать и так далее... Такие опасения, они насколько безосновательны? Они говорят, типа, ПВК "Вагнер" достигли уже такой автономии, у Пригожина такие политические амбиции: вот сейчас возьмет, значит, частную армию, развернет и захватит власть в России", – сказал Пегов, обращаясь к Пригожину.

В ответ владелец "Вагнера" сказал: "Мысль интересная, но не думаю".

"Я и не предлагал", – прокомментировал ответ Пригожина Пегов..

Украинский журналист Денис Казанский заметил – в Сети сообщается, что "Пегов куда-то исчез и со вчерашнего дня не отвечает на звонки".

Идти на Москву Пригожина мог вдохновить российский " военкор": отрывок интервью

Что известно об устроенном Пригожиным бунте в РФ

Устроенному Пригожиным бунту в России предшествовало его заявление 23 июня об ударе по тыловым лагерям "Вагнера" в Ростове-на-Дону, нанесенном регулярной армией. После этого Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Однако уже вечером того же дня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Последний сказал, что наемники остановились в 200 км от Москвы и разворачивают свои колонны назад, чтобы якобы не проливать кровь ни одной из сторон.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

По данным СМИ со ссылкой на источники, в обмен на прекращение мятежа Пригожину могли пообещать увольнение главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Песков утверждает, что эти вопросы не обсуждались.

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