В России впервые после бунта Пригожина показали Шойгу

В России впервые после мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина показали министра обороны Сергея Шойгу. Именно в его адрес звучали основные обвинения лидера "вагнеровцев".

Пропагандисты сообщили, что он якобы посетил зону так называемой "специальной военной операции".

В российском Минобороны уверяют, что Шойгу посетил "передовой пункт управления "Западной" группировки войск".

"Шойгу поставил задачу командующему Западной группировкой продолжать активное ведение разведки для раскрытия и прекращения планов ВСУ. Глава Минобороны провел совещание с командованием Западной группировки войск, где отметил эффективность поражения техники и живой силы ВСУ", – говорится в сообщении.

Шойгу также якобы похвалил группировку "Рахид" за "эффективность действий". Кроме того, обратил внимание на "организацию всестороннего обеспечения войск во время спецоперации".

Напомним:

Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его группировки. По словам Пригожина, среди его подчиненных много убитых.

Впоследствии глава "вагнеровцев" заявил, что Сергей Шойгу скрылся из Ростова, где находился.

Мятеж Пригожина провалился. Он развернул своих наемников назад уже в 200 км от Москвы.

В Сети появилось видео, где Пригожин оценил мятеж. Он сказал, что "всех взбодрили".

Между тем ВСУ "воспользовались" бунтом Пригожина и начали наступление по нескольким направлениям.

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