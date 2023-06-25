Мятеж армии зэков: почему дула "вагнеровских" танков повернулись против Путина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил о "марше справедливости" и отправился со своими наемниками в направлении Москвы. Однако бунт не продержался и сутки.

ТСН.Тиждень собрал хронологию российского мятежа и выяснил, почему дула "вагнеровских" танков повернулись против Путина. Почему остановка Пригожина не означает, что для Кремля все кончилось, и как развалился миф о неприступной Москве.

Под аплодисменты и благодарности от местного населения колонна наемников "Вагнера" во главе с предводителем ночью покинула оккупированный Ростов-на-Дону. Начало казаться, что напряжение на российских улицах погасло. В то время как в дискуссиях в Сети еще не уверены, окончательно все ли закончилось.

С чего все началось

“Те, кто будет пытаться сопротивляться, мы будем считать, что это угроза и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты, любую авиацию. Те, кто уничтожил сегодня наших ребят, будут наказаны”, – именно этим заявлением Пригожин запускает свой мятеж в действие.

А говоря об уничтоженных парнях подразумевает это видео. Утверждает – это их тыловой лагерь и по нему ударила регулярная российская армия.

Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по "вагнеровцам"

То ли ракетами, то ли артиллерией – в своих заявлениях наемники путаются. В подлинности этого видео многие сомневаются. Но значение это уже не имеет. Случилось невозможное: "вагнеровцы" колонной отправляются на Москву.

Сначала без всякого сопротивления они заняли Ростов. Останавливать частную армию Кремль отправляет столичный СОБР, и объявляет, включая Москву, контртеррористический план "крепость". В защиту Москвы от собственной армии зэков, вооруженных танками и противовоздушной обороной, начинают устанавливать блокпосты. А в питерский офис Пригожина отправляют боевые группы, катера и автозаки.

Евгений Пригожин

Уголовное дело против Пригожина

ФСБ России возбудило уголовное дело против руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина из-за призыва к вооруженному мятежу, сообщает российское агентство ТАСС.

Пропагандисты не знают, что говорить, а уголовное дело только подстрекает наемников. Они публично присягают Пригожину, а сам он говорит, что останавливаться не собирается.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться", — заявляет Пригожин.

Чуть за полночь хакеры ломают один из телеканалов, крутят заявление Пригожина. Командующий оккупантов в Украине, генерал Сергей Суровикин, записывает обращение, уговаривает Пригожина остановиться. Но на утро ЧВК "Вагнер" уже полностью хозяин города-миллионника.

В Ростове заблокированы и взяты под контроль полиция, ФСБ, штаб группировки. В Сети появляются первые видео и фото как российская армия обстреливает зэковские колонны. Те в ответ сбивают вертолеты и самолет. И это еще одна область России, в которой они действуют.

Реакция Путина

Еще через час сбивают дополнительные три вертолета. А Путин молчит. Более того, в Сети утверждают, что его самолет покинул Москву. В поддержку регулярным войскам Кремль отправляет "кадыровцев". Видео с их движущимися колоннами появляется в разных местах, но на ситуацию это влияния не имеет.

Где бронетехники не хватает, автострады блокируют грузовиками, или вообще быстро копают окопы экскаваторами. И пока очереди на заправках и в банкоматы растут, Путин из какого-то тайного бункера наконец подал голос. Участников мятежа объявляет предателями.

"Те, кто организовал и готовил военный мятеж, предали Россию", — говорит президент РФ.

Пригожин отвечает: не измена, а "марш справедливости", и его наемники продолжают движение. Остановить это в России некому. В распоряжении зэков 1700 единиц техники. Под их "горячую руку" попадают гражданские автомобили и грузовики. До Москвы остается 300-400 км, и бои продолжаются.

Открытый конфликт Пригожина и Шойгу

Пригожин в это время ждет в Ростове ненавистного Шойгу и начальника Генштаба, Валерия Герасимова. Открытый конфликт между ними продолжается с самого начала полномасштабного вторжения. Глава "вагнеров" постоянно обвиняет министра в некомпетентности, нехватке боеприпасов и гибели тысяч россиян в Украине.

Евгений Пригожин и Сергей Шойгу

Своего пика "драка" с Минобороны достигла, когда Шойгу обязал всех российских наемников подписать индивидуальные контракты с росармией, до 1 июля этого года. Частные армии должны были перестать существовать. "Вагнеровцы" отказались. А за полдня до начала мятежа разъяснили, чем считают нынешнюю войну Путина. Ударили по главным скрепам: Украина не обстреливала Донбасс восемь лет, и нападение на Россию в 2022 году не планировала.

"На 24 февраля ничего надординарного не было. Сейчас Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента, и рассказать историю о том, что стороны Украины была безумная агрессия и они собирались со всем блоком НАТО на нас напасть”, – говорит в своем видеообращении Пригожин.

Ну а дальше и произошел блицкриг, полностью изменивший представление о могущественной власти Путина. Кремлевский трус доверился Александру Лукашенко. И тот якобы уговорил Пригожина на отвод войск и перебазирование в Беларусь.

Эпический бой между армией Путина и боевиками Пригожина - что стало причиной конфликта

Мнения аналитиков

Мнения среди аналитиков разделяются. Одни уверены: это все был спектакль, хотя его цель пока дискутивна. Другие, что Пригожин ожидал своей ликвидации и этими действиями смог оттянуть собственную смерть. Или он часть группы, готовящей нового "приемника". По крайней мере, смена военного руководства – это больше, чем просто изменения в Минобороны. А у Путина скоро выборы.

Можно было бы сказать все кончилось для Путина легким испугом. Но это не так. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, только началось, о чем рассказал по-русски:

“Я скажу на русском. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-нибудь, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает что-нибудь. Он знает, чего боится, потому что сам создал эту угрозу, все зло”.

Не кончилось это и для Пригожина. Если его не убьет Путин, то убьют свои. Он их жестко подставил.

Для Украины же мятеж в России – лишнее подтверждение, что режим Путина нужно давить. Чем успешнее мы на фронте, тем больше нестабильности во враждебной стране. Ибо "вечный" Путин уже десакрализован — король оказался голым.

Наемники из батальона "Шторм Z" заявили, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин подставил поверивших ему людей

Реакция мира

В мире поход "вагнеровцев" на Москву восприняли как реальную угрозу. Ведь мятеж в государстве с одним из самых больших ядерных потенциалов имеет непредсказуемые последствия.

Что делать и как поступить. Президент США срочно совещался с лидерами Великобритании, Германии и Франции. О деталях этих переговоров известно очень мало.

Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок отложила свой визит в Южную Африку, чтобы провести переговоры с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести армию в состояние повышенной боевой готовности.

Страны Балтии и Финляндия заявили, что готовы в случае необходимости совместно закрыть границы с Россией и Беларусью.

Из союзников, по крайней мере, формальных, поддержку Путину продемонстрировал только Лукашенко, который якобы вел переговоры с Пригожиным. Другие партнеры по ОДКБ, такие как Казахстан, дали понять, что предпочитают постоять на обочине и подождать: чем же закончится поход "вагнеровских" колонн на Москву.

А главное последствие – властная вертикаль в России пошатнулась. Миф о единстве и силе путинской России разрушен. Так показательно на мятеж "пригожинцев" отреагировал глава МИД Италии Антонио Таяни. Он считает, что попытка мятежа, предпринятая частной военной компанией, показала слабость России и российских властей.

Собственно, все зарубежные медиа вышли сегодня с красноречивыми заголовками: "Путин унижен мятежом", "Мятеж ослабляет Путина", "Путин на грани", "Российское восстание", "Террор разворачивается против диктатора".

А ведущие американские издания написали, что спецслужбы США знали о бунте Пригожина еще за несколько дней. Но не хотели мешать расколу внутри России. Кстати, террорист Гиркин уже создал клуб "взбешенных патриотов" и призвал Путина уходить в отставку.

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