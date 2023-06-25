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Мятеж армии зэков: почему дула "вагнеровских" танков повернулись против Путина

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Мятеж армии зэков: почему дула "вагнеровских" танков повернулись против Путина

Евгений Пригожин и Владимир Путин / Фото: Associated Press

Мы собрали хронологию российского мятежа.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил о "марше справедливости" и отправился со своими наемниками в направлении Москвы. Однако бунт не продержался и сутки.

ТСН.Тиждень собрал хронологию российского мятежа и выяснил, почему дула "вагнеровских" танков повернулись против Путина. Почему остановка Пригожина не означает, что для Кремля все кончилось, и как развалился миф о неприступной Москве.

Под аплодисменты и благодарности от местного населения колонна наемников "Вагнера" во главе с предводителем ночью покинула оккупированный Ростов-на-Дону. Начало казаться, что напряжение на российских улицах погасло. В то время как в дискуссиях в Сети еще не уверены, окончательно все ли закончилось.

С чего все началось

“Те, кто будет пытаться сопротивляться, мы будем считать, что это угроза и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты, любую авиацию. Те, кто уничтожил сегодня наших ребят, будут наказаны”, – именно этим заявлением Пригожин запускает свой мятеж в действие.

А говоря об уничтоженных парнях подразумевает это видео. Утверждает – это их тыловой лагерь и по нему ударила регулярная российская армия.

Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по "вагнеровцам"

Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по "вагнеровцам"

То ли ракетами, то ли артиллерией – в своих заявлениях наемники путаются. В подлинности этого видео многие сомневаются. Но значение это уже не имеет. Случилось невозможное: "вагнеровцы" колонной отправляются на Москву.

Сначала без всякого сопротивления они заняли Ростов. Останавливать частную армию Кремль отправляет столичный СОБР, и объявляет, включая Москву, контртеррористический план "крепость". В защиту Москвы от собственной армии зэков, вооруженных танками и противовоздушной обороной, начинают устанавливать блокпосты. А в питерский офис Пригожина отправляют боевые группы, катера и автозаки.

Евгений Пригожин / ©
Евгений Пригожин

Уголовное дело против Пригожина

ФСБ России возбудило уголовное дело против руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина из-за призыва к вооруженному мятежу, сообщает российское агентство ТАСС.

Пропагандисты не знают, что говорить, а уголовное дело только подстрекает наемников. Они публично присягают Пригожину, а сам он говорит, что останавливаться не собирается.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться", — заявляет Пригожин.

Чуть за полночь хакеры ломают один из телеканалов, крутят заявление Пригожина. Командующий оккупантов в Украине, генерал Сергей Суровикин, записывает обращение, уговаривает Пригожина остановиться. Но на утро ЧВК "Вагнер" уже полностью хозяин города-миллионника.

В Ростове заблокированы и взяты под контроль полиция, ФСБ, штаб группировки. В Сети появляются первые видео и фото как российская армия обстреливает зэковские колонны. Те в ответ сбивают вертолеты и самолет. И это еще одна область России, в которой они действуют.

Реакция Путина

Еще через час сбивают дополнительные три вертолета. А Путин молчит. Более того, в Сети утверждают, что его самолет покинул Москву. В поддержку регулярным войскам Кремль отправляет "кадыровцев". Видео с их движущимися колоннами появляется в разных местах, но на ситуацию это влияния не имеет.

Где бронетехники не хватает, автострады блокируют грузовиками, или вообще быстро копают окопы экскаваторами. И пока очереди на заправках и в банкоматы растут, Путин из какого-то тайного бункера наконец подал голос. Участников мятежа объявляет предателями.

"Те, кто организовал и готовил военный мятеж, предали Россию", — говорит президент РФ.

Пригожин отвечает: не измена, а "марш справедливости", и его наемники продолжают движение. Остановить это в России некому. В распоряжении зэков 1700 единиц техники. Под их "горячую руку" попадают гражданские автомобили и грузовики. До Москвы остается 300-400 км, и бои продолжаются.

Открытый конфликт Пригожина и Шойгу

Пригожин в это время ждет в Ростове ненавистного Шойгу и начальника Генштаба, Валерия Герасимова. Открытый конфликт между ними продолжается с самого начала полномасштабного вторжения. Глава "вагнеров" постоянно обвиняет министра в некомпетентности, нехватке боеприпасов и гибели тысяч россиян в Украине.

Евгений Пригожин и Сергей Шойгу / ©
Евгений Пригожин и Сергей Шойгу

Своего пика "драка" с Минобороны достигла, когда Шойгу обязал всех российских наемников подписать индивидуальные контракты с росармией, до 1 июля этого года. Частные армии должны были перестать существовать. "Вагнеровцы" отказались. А за полдня до начала мятежа разъяснили, чем считают нынешнюю войну Путина. Ударили по главным скрепам: Украина не обстреливала Донбасс восемь лет, и нападение на Россию в 2022 году не планировала.

"На 24 февраля ничего надординарного не было. Сейчас Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента, и рассказать историю о том, что стороны Украины была безумная агрессия и они собирались со всем блоком НАТО на нас напасть”, – говорит в своем видеообращении Пригожин.

Ну а дальше и произошел блицкриг, полностью изменивший представление о могущественной власти Путина. Кремлевский трус доверился Александру Лукашенко. И тот якобы уговорил Пригожина на отвод войск и перебазирование в Беларусь.

Эпический бой между армией Путина и боевиками Пригожина - что стало причиной конфликта

Эпический бой между армией Путина и боевиками Пригожина - что стало причиной конфликта

Мнения аналитиков

Мнения среди аналитиков разделяются. Одни уверены: это все был спектакль, хотя его цель пока дискутивна. Другие, что Пригожин ожидал своей ликвидации и этими действиями смог оттянуть собственную смерть. Или он часть группы, готовящей нового "приемника". По крайней мере, смена военного руководства – это больше, чем просто изменения в Минобороны. А у Путина скоро выборы.

Можно было бы сказать все кончилось для Путина легким испугом. Но это не так. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, только началось, о чем рассказал по-русски:

“Я скажу на русском. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-нибудь, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает что-нибудь. Он знает, чего боится, потому что сам создал эту угрозу, все зло”.

Не кончилось это и для Пригожина. Если его не убьет Путин, то убьют свои. Он их жестко подставил.

Для Украины же мятеж в России – лишнее подтверждение, что режим Путина нужно давить. Чем успешнее мы на фронте, тем больше нестабильности во враждебной стране. Ибо "вечный" Путин уже десакрализован — король оказался голым.

Наемники из батальона "Шторм Z" заявили, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин подставил поверивших ему людей

Наемники из батальона "Шторм Z" заявили, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин подставил поверивших ему людей

Реакция мира

В мире поход "вагнеровцев" на Москву восприняли как реальную угрозу. Ведь мятеж в государстве с одним из самых больших ядерных потенциалов имеет непредсказуемые последствия.

Что делать и как поступить. Президент США срочно совещался с лидерами Великобритании, Германии и Франции. О деталях этих переговоров известно очень мало.

Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок отложила свой визит в Южную Африку, чтобы провести переговоры с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести армию в состояние повышенной боевой готовности.

Страны Балтии и Финляндия заявили, что готовы в случае необходимости совместно закрыть границы с Россией и Беларусью.

Из союзников, по крайней мере, формальных, поддержку Путину продемонстрировал только Лукашенко, который якобы вел переговоры с Пригожиным. Другие партнеры по ОДКБ, такие как Казахстан, дали понять, что предпочитают постоять на обочине и подождать: чем же закончится поход "вагнеровских" колонн на Москву.

А главное последствие – властная вертикаль в России пошатнулась. Миф о единстве и силе путинской России разрушен. Так показательно на мятеж "пригожинцев" отреагировал глава МИД Италии Антонио Таяни. Он считает, что попытка мятежа, предпринятая частной военной компанией, показала слабость России и российских властей.

Собственно, все зарубежные медиа вышли сегодня с красноречивыми заголовками: "Путин унижен мятежом", "Мятеж ослабляет Путина", "Путин на грани", "Российское восстание", "Террор разворачивается против диктатора".

А ведущие американские издания написали, что спецслужбы США знали о бунте Пригожина еще за несколько дней. Но не хотели мешать расколу внутри России. Кстати, террорист Гиркин уже создал клуб "взбешенных патриотов" и призвал Путина уходить в отставку.

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