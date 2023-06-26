Лукашенко сподівається, що Пригожин стане "рятувальним колом" його режиму – білоруський експерт

Пригожин має перебувати у Білорусі за домовленістю між Путіним та Лукашенком.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бачить у ПВК "Вагнер" та його ватажку Євгену Пригожину "рятувальне коло" для свого диктаторського режиму. Прохання про входження Лукашенка до переговорного процесу із з Пригожиним після бунту в РФ надійшло з оточення секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів білоруський громадський діяч, організатор "Білого легіону" Сергій Бульба.

"Я думаю, мало хто знав про те, що Лукашенко та Пригожин мають якісь діалоги, якось комунікують між собою протягом 20 років. Тобто особливо ця інформація ніде не афішувалася. Але відомство Патрушева, мабуть, було в курсі", – сказав він.

Він також зазначив, що "вагнерівці" за своїм бойовим потенціалом та за бойовим досвідом на голову вищі за все білоруське Міноборони.

"Для Лукашенка це може бути ще одним таким рятувальним колом, суто в його фантазіях. Ось як він розраховує, що ядерна зброя стане тим самим рятувальним колом, яке гарантуватиме, що ніхто не прийде зачищати територію країни-співагресоркы, також він може розраховувати на те, що саме “вагнерівці” стануть цим самим ще одним рятувальним колом", - вважає експерт.

На думку Бульби, Білорусь також стане хабом для відправки до Африки найманців ПВК "Вагнер". При цьому Лукашенко активно шукає нові можливості для бізнесу саме в африканському регіоні.

"Власне, ні для кого не секрет, що ПВК "Вагнер" активно також працює на території Африки. Подейкують, що свого часу переворот у Руанді здійснювало російське ГРУ за допомогою білорусів. Я не здивуюся, якщо, загалом, у них виникли якісь такі глобальні проєкти саме на африканському напрямку", - резюмував Бульба.

Нагадаємо, після невдалого заколоту Євген Пригожин перестав виходити на зв'язок, ніхто не знав про його місцеперебування, про це писала його пресслужба. Останнє голосове повідомлення Пригожина було опубліковане 24 червня о 20:25. У ньому він, зокрема, заявив про відступ від плану захоплення Москви. Коли його терористи були за 200 км від столиці РФ, він закликав їх розвертатися і повертатися до своїх польових таборів.

Проте, за даними ЗМІ, Євгена Пригожина помітили у одному з готелів Мінська.

Напередодні речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер терористів ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі.

Представник із закордонних справ білоруського Об’єднаного перехідного кабінету Валерій Ковалевський вважає, що Пригожин може готувати державний переворот у Білорусі.

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