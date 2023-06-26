Дания начала обучение украинских пилотов на F-16

Само же обучение будет длиться от шести до восьми месяцев.

Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Страна также планирует заменить свой парк самолетов из F-16 на F-35 раньше, чем это планировалось.

Об этом пишет АР.

Как стало известно, Дания, которая является членом НАТО, сделала шаг по началу обучения и повышения квалификации украинских пилотов.

"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", — сказал исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен.

Украинские пилоты должны пройти обучение на срок от шести до восьми месяцев. Только тогда возможна передача датских самолетов F-16. Эти же самолеты страна планирует снять с вооружения в 2025 году – и это на два года раньше запланированного срока.

Дания заказала 27 истребителей F-35А, которыми планируется заменить сорокалетний F-16.

Напомним, что Зеленский обсудил с главами правительств Нидерландов и Дании ситуацию на поле боя.

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