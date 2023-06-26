Данія розпочала навчання українських пілотів на F-16

Саме ж навчання буде тривати від шести до восьми місяців.

Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16 в Данії. Країна також планує замінити свій парк літаків з F-16 на F-35 раніше, чим це планувалося.

Про це пише АР.

Як стало відомо, Данія, яка є членом НАТО, зробила “крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів”.

"Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні датських винищувачів F-16 і скільки їх має бути", - сказав виконуючий обов'язки міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

Українські пілоти повинні пройти навчання терміном від шести до восьми місяців. Тільки тоді буде можлива передача датських літаків F-16. Ці ж літаки країна планує зняти з озброєння у 2025 році - і це на два роки раніше запланованого терміну.

Данія замовила 27 винищувачів F-35А, якими планується замінити сорокарічні F-16.

Нагадаємо, що Зеленський обговорив з очільниками урядів Нідерландів та Данії ситуацію на полі бою.

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