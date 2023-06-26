Сколько Bradley потеряли ВСУ: данные от NYT

В Украине были повреждены или уничтожены по меньшей мере 17 БМП Bradley во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информацию от военного высокопоставленного чиновника из США.

По данным издания, Bradley терпели повреждения, когда, например, Силы обороны Украины попадали на минное поле россиян. Оккупанты доказали, что могут восстанавливать некоторые минные поля, разминированные перед этим с помощью западного оборудования.

Также читайте В Воздушных силах назвали потери украинской авиации в июне

"Колонна бронетехники Bradley с грохотом мчалась вперед, наполненная украинскими солдатами, перемещая новое мощное американское оружие на южный фронт войны. Но потом один наткнулся на мину. Взрыв сорвал одну из похожих на бульдозер гусениц машины, обездвижив ее", – описывается в материале.

"Все заминировано, везде", — сказал командир подразделения беспилотников лейтенант Ашот Арутюнян, следивший с помощью дрона, как мина разорвалась под Bradley и остановила продвижение украинской колонны.

Источник издания добавил, что украинские защитники во время своего продвижения вперед в некоторых местах вдоль линии фронта делают паузы, чтобы выяснить, какая тактика, методы прорыва и расчистки работают лучше.

"В марте США ввели в дело 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по крайней мере, 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены во время боевых действий", — указано в статье.

Напомним, в начале июня пропаганда распространяла фейки о якобы "безумных потерях" ВСУ во время контрнаступления, в частности в военной технике. Так, россияне заявляли о целом ряде уничтоженных танков Leopard и 16 БМП Bradley.

В Пентагоне тогда не подтверждали уничтожение 16 Bradley.

В середине июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр показала фото одной поврежденной БМП Bradley. Она сообщила, что в башню машины попал снаряд от российского "Града". Машина отправлена на ремонт. А экипаж успешно эвакуировался. Лишь один боец получил легкую контузию.

Добавим, по данным эстонской разведки по состоянию на 18 июня, в ходе нынешних операций Украина потеряла менее 10% западной техники, полученной от партнеров. Там отметили, что благодаря современному оборудованию экипажи часто выживают и обходится без серьезных травм.

Читайте также: