В Воздушных силах назвали потери украинской авиации в июне

Игнат заявил, что у врага "пылает", поэтому он неоднократно пытался за последние две недели атаковать украинские аэродромы.

В Воздушных силах ВСУ опровергли заявления Минобороны РФ об "сбитии" якобы 20 украинских самолетов в течение июня.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 26 июня.

Так, Игнат сообщил, что Украина потеряла на войне в июне всего один самолет.

"Россия в своих сводках "уничтожает" в месяц по 20 наших самолетов, а то и больше. Хочу отметить, что в июне у нас была потеря самолета, это было в начале этого месяца. К сожалению, такое случается, но это война", – рассказал спикер командования ВС.

Он подчеркнул, что речь идет об одном самолете, а россияне утверждают "о "20", а то и больше".

Игнат – об атаках на аэродромы

Игнат рассказал, что попытки оккупантов в течение последних двух недель атаковать аэродромы связаны с тем, что украинские самолеты на сегодняшний день успешно выполняют задачи на десятках оперативных аэродромов.

"Мы все видим результаты этой боевой работы. У врага – понятно, что "пылает". Поэтому он неоднократно пытался за эти последние две недели атаковать аэродромы. Это и Кропивницкий, и Днепр (буквально недавняя ракетная атака Х-22 по Днепру), и Староконстантиновка", – рассказал представитель ВС.

Он добавил, что, прежде всего, российские захватчики стремятся уничтожить полученное Украиной от партнеров вооружение и самолеты, которые ежедневно выполняют десятки боевых вылетов.

"Самолеты, конечно, что рассредоточены, их прячут и они продолжают выполнять задачи. И ни одна российская статистика их не уничтожит", – заверил Игнат.

Напомним, оккупанты 23 июня попытались атаковать военный аэродром в Хмельницкой области и запустили 13 крылатых ракет. Все вражеские цели были уничтожены, однако обломками были повреждены частные дома.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ на 26 июня, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 314 самолетов, 308 вертолетов и 3482 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Как сообщила в этот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, потери российских войск в живой силе за прошлую неделю в восемь раз больше, чем у ВСУ. Также уничтожены сотни единиц вражеской техники, среди которой – танки, вертолеты, дроны, артиллерийские системы.

Отметим, что российская авиация понесла существенные потери во время бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина накануне. Игнат информировал, что россияне потеряли по крайней мере один самолет, два боевых самолета и транспортные вертолеты Ми-8.

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