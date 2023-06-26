27 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 27 июня, в православном календаре – день памяти пророка Елисея. Он был преемником пророка Илии в Древнем Израиле и избранником Бога, наделенным необычайными дарами и содержавшим большое духовное видение. Елисей стал пророком в сложной эпохе для Израиля, когда страна была расколота внутренними конфликтами и внешними угрозами. Его служение было направлено на восстановление духовной жизни народа и призвано показать народу путь к верности Богу.

В Священном Писании описано множество чудесных событий, связанных с Елисеем. Он совершил чудеса в ответ на Божью волю, такие как оживление мертвого ребенка, очищение отравленных вод и удаление вредных веществ из пищи. Также он предсказывал о предстоящих событиях, изменявших ход истории.

День памяти пророка Елисея – время для верных христиан вспомнить его духовные достижения и учения. Он служит напоминанием о важности веры в Бога, исполнении Его заповедей и глубоком духовном развитии. Это также напоминает силу Божьего вмешательства в жизнь людей и Его неисчерпаемую любовь и милосердие.

В церковном календаре этот праздник может сопровождаться богослужением, где прочитываются соответствующие библейские пассажи, поются песни и совершаются молитвы. Верующие могут также посетить церковь для личной молитвы и памяти пророка Елисея.

27 июня, день памяти пророка Елисея, время для преданного размышления над его огромным вкладом в духовную жизнь народа Израиля и напоминанием о важности веры и послушания перед Богом.

Церковный праздник 27 июня — день памяти святителя Мефодия

Он родился на Сицилии в достаточно зажиточной семье. Еще смолоду по призванию Бога пошел в монастырь на острове Хиос, где принял постриг. При царствовании императора Льва Армянина занимал достаточно высокую апокрисиарию. Тогда святейшим патриархом был Никифор. Тогда же патриарх послал его в Рим с поручением к папе, и Мефодий там задержался на время. Во времена правления Михаила Косномовного Мефодий был брошен в тюрьму в Акрите.

Когда умер Михаил Косноязычный, императором стал его сын Феофил, который был, как и его отец, иконоборцем. Однако Феофил был более осведомленным, поэтому освободил из темницы Мефодия, как ученого человека, хорошо знающего не только в церковных, но и в гражданских делах. Обретя свободу, Мефодий возобновил свою борьбу с еретиками, но император долго это терпел.

После смерти императора Феофила на престол взошел его сын Михаил, но он был малолетним, поэтому фактически правление в свои руки взяла его мать, блаженная царица Феодора, чтившая иконы и христианство. Она всеми силами пыталась уничтожить иконоборческую ложь, поэтому освобождала из темницы тех, кто был арестован за почитание икон. Вместо еретика Анания, который был патриархом, на должность поставили именно Мефодия. Умер святитель в 847 году.

Приметы 27 июня

Народные приметы 27 июня / Фото: Pexels

Притихли утки – ждите грозы.

Громко стрекочут бабки — будут плохие новости.

Громко ржут кони к большому урожаю овса.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что в этот день не стоит лениться, иначе такого человека ждут серьезные проблемы с финансами. Также не желательно пить алкогольные напитки или даже лекарства на основе спирта – ваше самочувствие может ухудшиться. Если увидели цветок лютика, лучше его не срывать, потому что это может привести к конфликту на работе.

Что можно делать завтра

Верующие в этот день обязательно молятся пророку Елисею, чтобы тот защитил их от недругов и болезней, подарил удачу в делах и счастье в семье. Издавна наши предки верили, чтобы привлечь на свою сторону удачу, нужно 27 июня приобрести любую новую вещь, а затем носить ее в течение трех дней.

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