Астрологический прогноз на 27 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых созидательных процессов, можно приступать к реализации перспективных профессиональных проектов.
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, охра.
Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят быстро и практически без последствий, особенно если сразу же обратиться к врачу. От медикаментозного лечения лучше отказаться – в случае необходимости нужно обратиться к гомеопатии и фиточаям.
Питание дня: категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.
Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.
Дачные работы дня: можно собирать урожай – особенно плоды и зелень.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, направленные на привлечение удачи в бизнесе, торговле и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, яркие и запоминающиеся, они редко бывают пророческими, но в них можно увидеть близких людей – особенно тех, кого уже нет в живых.
Табу дня: не стоит отправляться в путешествия.
Цитата дня: "Жена и дети учат человечности, холостяки же мрачны и суровы" (Френсис Бэкон).
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