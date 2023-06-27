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Астрологический прогноз на 27 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
431
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 27 июня

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых созидательных процессов, можно приступать к реализации перспективных профессиональных проектов. 

Символ дня: фонтан. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, охра. 

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят быстро и практически без последствий, особенно если сразу же обратиться к врачу. От медикаментозного лечения лучше отказаться – в случае необходимости нужно обратиться к гомеопатии и фиточаям. 

Питание дня: категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай – особенно плоды и зелень. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, направленные на привлечение удачи в бизнесе, торговле и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, яркие и запоминающиеся, они редко бывают пророческими, но в них можно увидеть близких людей – особенно тех, кого уже нет в живых. 

Табу дня: не стоит отправляться в путешествия. 

Цитата дня: "Жена и дети учат человечности, холостяки же мрачны и суровы" (Френсис Бэкон). 

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Дата публикации
Просмотры
431
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