Астрологічний прогноз на 27 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких творчих процесів, можна розпочинати реалізацію перспективних професійних проєктів.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотистий, бурштиновий, охра.

Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: захворювання, що розпочалися цього дня, минають швидко і майже без наслідків, особливо якщо одразу звернутися до лікаря. Від медикаментозного лікування краще відмовитися – в разі необхідності потрібно звернутися до гомеопатії та фіточаїв.

Харчування дня: категорично не рекомендується голодувати, постити та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай – особливо плоди та зелень.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати замовляння, спрямовані на залучення удачі в бізнесі, торгівлі й фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай яскраві й незабутні, вони рідко бувають пророчими, але в них можна побачити близьких людей – особливо тих, кого вже немає серед живих.

Табу дня: не варто вирушати в подорожі.

Цитата дня: "Дружина та діти вчать людяності, холостяки ж похмурі й суворі" (Френсіс Бекон).

Читайте також: