27 червня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 27 червня, в православному календарі день пам’яті пророка Єлисея. Він був наступником пророка Іллі в Давньому Ізраїлі та обранцем Бога, наділеним надзвичайними дарами і містив велике духовне бачення. Єлисей став пророком в складній епохи для Ізраїлю, коли країна була розколота внутрішніми конфліктами та зовнішніми загрозами. Його служіння було спрямоване на відновлення духовного життя народу та покликане показати народу шлях до вірності Богові.

У Святому Письмі описано багато чудесних подій, пов'язаних з Єлисеєм. Він здійснив чудеса у відповідь на Божу волю, такі як оживлення мертвої дитини, очищення отруєних вод і видалення шкідливих речовин з їжі. Також він пророкував про майбутні події, що змінювали хід історії.

День пам'яті пророка Єлисея є часом для вірних християн згадати його духовні досягнення та навчання. Він служить нагадуванням про важливість віри в Бога, виконання Його заповідей та глибокого духовного розвитку. Це також нагадує про силу Божого втручання в життя людей та Його невичерпну любов і милосердя.

У церковному календарі це свято може супроводжуватись богослужінням, де прочитуються відповідні біблійні пасажі, співаються пісні та проводяться молитви. Вірні можуть також відвідати церкву для особистої молитви та вшанування пам'яті пророка Єлисея.

27 червня, день пам'яті пророка Єлисея, є часом для відданого роздуму над його величезним внеском у духовне життя народу Ізраїлю та нагадуванням про важливість віри та послушності перед Богом.

Церковне свято 27 червня — день пам'яті святителя Мефодія

Він народився на Сицилії в досить заможній родині. Ще замолоду за покликанням Бога пішов в монастир на острові Хіос, де прийняв постриг. За царювання імператора Лева Вірменина обіймав досить високу апокрисіарія. Тоді святішим патріархом був Никифор. Тоді ж патріарх послав його в Рим з дорученням до папи, і Мефодій там затримався на певний час. За часів правління Михайла Косномовного Мефодій був кинутий у в'язницю в Акріті.

Коли помер Михайло Косномовний, імператором став його син Феофіл, який був, як і його батько, іконоборцем. Однак Феофіл був більш освідченим, тому звільнив з темниці Мефодія, як вчену людину, яка була добре обізнана не лише в церковних, але й в цивільних справах. Здобувши свободу, Мефодій відновив свою боротьбу з єретиками, але імператор довго це терпів.

Після смерті імператора Феофіла на престол зійшов його син Михайло, але він був малолітнім, тому фактично правління в свої руки взяла його мати, блаженна цариця Феодора, яка шанувала ікони та християнство. Вона всіма силами намагалася знищити іконоборчу брехню, тому звільнювала з темниці тих, хто був ув'язнений за шанування ікон. Замість єретика Ананія, який був патріархом, на посаду поставили саме Мефодія. Помер святитель 847 року.

Прикмети 27 червня

Народні прикмети 27 червня / Фото: Pexels

Притихли качки — чекайте на грозу.

Голосно стрекочуть бабки — будуть погані новини.

Голосно іржуть коні до великого урожаю вівса.

Що завтра не можна робити

В народі вірили, що цього дня не варто лінуватися, інакше на таку людину чекають серйозні проблеми з фінансами. Також не бажано пити алкогольні напої чи навіть ліки на основі спирту — ваше самопочуття може погіршитися. Якщо побачили квітку жовтця, краще її не зривати, тому що це може призвести до конфлікту на роботі.

Що можна робити завтра

Віряни цього дня обов'язково моляться пророку Єлисею, щоб той захистив їх від недругів та хвороб, подарував удачу в ділах та щастя в родині. Здавна наші предки вірили, щоб привернути на свою сторону удачу, потрібно 27 червня придбати будь-яку нову річ, а потім носити її впродовж трьох днів.

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