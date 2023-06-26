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Польща передасть Україні тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Польща передасть Україні тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів

Польща передасть Україні тисячі кулеметів / Фото: УНІАН

Поставка зброї до України вже розпочалася.

Польща планує передати нашій державі тисячі кулеметів та мільйонів боєприпасів для бойових формувань Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

“Ми підтримуємо Україну з початку війни і будемо це робити. Розпочинаємо поставку зброї бойовим формуванням МВС України. Це тисячі кулеметів і мільйони боєприпасів, які дозволять ефективно воювати захисникам свободи України та Європи”, - наголосив Маріуш Камінський.

Нагадаємо, що у Білорусі для бойовиків "Вагнера" почали будувати військові табори.

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Дата публікації
Перегляди
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