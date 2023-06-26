Польща передасть Україні тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів

Поставка зброї до України вже розпочалася.

Польща планує передати нашій державі тисячі кулеметів та мільйонів боєприпасів для бойових формувань Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

“Ми підтримуємо Україну з початку війни і будемо це робити. Розпочинаємо поставку зброї бойовим формуванням МВС України. Це тисячі кулеметів і мільйони боєприпасів, які дозволять ефективно воювати захисникам свободи України та Європи”, - наголосив Маріуш Камінський.

Нагадаємо, що у Білорусі для бойовиків "Вагнера" почали будувати військові табори.

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