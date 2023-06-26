Зеленський увів у дію важливе рішення РНБО стосовно укриттів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО стосовно результатів обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення.

Відповіднийуказ №353/2023 оприлюднено на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення", - йдеться у документі.

Згідно з указом контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Своїм рішенням РНБО визнала незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручено вжити невідкладних заходів для притягнення в установленому порядку до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадових осіб, які відповідають за утримання та експлуатацію обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту в тих областях, районах і містах, де ситуація цим рішенням визнана незадовільною.

До 30 червня вони мають поінформувати про вжиті заходи Апарат РНБО.

Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони уряд має визначити статус обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, призначити посадову особу зі складу Кабміну, яка координуватиме та контролюватиме процес приведення укриттів до належного стану, забезпечити проведення системних заходів щодо перевірки належного стану укриттів та створити комісію на чолі з віцепремʼєр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України для перевірки стану мостових споруд.

Крім цього, відповідно до рішення РНБО, уряд має внести до 31 липня 2023 року до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Кримінального кодексу в частині, що стосується посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання, експлуатацію укриттів, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до таких обʼєктів.

Кабмін також має запропонувати і внести на розгляд парламенту пропозиції змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині встановлення (посилення) відповідальності посадових осіб, балансоутримувачів (власників) за неналежне утримання і експлуатацію укриттів, до закону "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" у частині встановлення відповідальності субʼєктів містобудування за неналежне проєктування та будівництво захисних споруд цивільного захисту, а також зміни до законодавчих актів щодо надання повноважень працівникам Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій стосовно прийняття рішень про притягнення до відповідальності балансоутримувачів (власників) укриттів за порушення вимог щодо належного утримання і експлуатації таких обʼєктів.

Рішенням РНБО також визначено, що Кабмін повинен запропонувати на розгляд ВР зміни до законодавчих актів стосовно зобовʼязання забудовників під час будівництва житлових будинків, закладів освіти та інших будівель соціальної інфраструктури планувати підземні захисні споруди цивільного захисту та/або споруди подвійного призначення на розрахункову чисельність осіб, які проживатимуть/перебуватимуть у житлових будинках, відповідних закладах, будівлях.

Крім цього, за рішенням РНБО уряд має забезпечити до 31 липня 2023 року оновлення (розроблення) державних будівельних норм, стандартів у сфері впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту та проєктування захисних споруд цивільного захисту із урахуванням світового досвіду та безпекових вимог, опрацювати до 15 липня 2023 року питання щодо виділення органам державної влади, органам місцевого самоврядування додаткового фінансування відповідно до обґрунтованих потреб на облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей (заклади охорони здоров’я, соціального захисту тощо) та за результатами ухвалити в установленому порядку необхідні рішення.

Рада нацбезпеки та оборони також визначила, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади до 31 серпня мають забезпечити утримання у постійній готовності наявних захисних споруд та вжити заходів щодо нарощування фонду таких споруд з метою забезпечення укриття персоналу обʼєктів критичної інфраструктури та субʼєктів господарювання, що належать до сфери їх управління.

Обласним, Київській міській військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування за результатами обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту доручено забезпечити до 30 червня 2023 року вилучення з електронних мап укриттів тих обʼєктів, які за технічними та/або іншими причинами не можуть використовуватися населенням для укриття, привести до 25 липня в належний стан наявні укриття, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, а також надати онлайн-доступ населенню до інформації про наявні захисні споруди цивільного захисту, створити кол-центри для прийому, обробки та оперативного реагування на звернення громадян, розробити електронні мапи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси.

Обласні адміністрації та органи місцевого самоврядування також мають вжити заходів щодо нарощування фонду захисних споруд з метою забезпечення доступу до укриттів для 100 відсотків населення, зокрема шляхом будівництва нових захисних споруд, спорудження укриттів модульного типу, а також обстеження та пристосування споруд підземного простору для використання їх як укриттів.

Нагадаємо, у Києві для укриттів чиновники придбали техніки на 1,5 млн грн.

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