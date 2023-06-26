У Білорусі для бойовиків "Вагнера" почали будувати військові табори – ЗМІ

Родичі найманців кажуть, що до РБ будуть відправлені підрозділи "Вагнера", які залишилися в Ростові-на-Дону.

У Білорусі почали будувати кілька таборів для найманців ПВК "Вагнер" і родичі російських бойовиків підтверджують, що військових відправляють до сусідньої країни.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Верстка".

Так, журналістам вдалося дізнатися про будівництво одного такого військового табору в Осиповичах Могилівської області Білорусі. Табір розрахований на 8 000 бійців і буде розташований 200 км від кордону з Україною.

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Будівництво табору для "вагнерівців" уже розпочалося, підвередили в лісництві області. За інформацією джерела, таборів буде кілька.

"Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання (побудувати – ред.)", – сказав співрозмовник видання, додавши, що площа табору становитиме 24 тис. кв. м.

Близьке до керівництва Могилівської області джерело підтвердило, що влада має наказ побудувати табір для "Вагнера" в регіоні.

"Вагнерівців" відправляють до Білорусі

Водночас родичі "вагнерівців" підтверджують інформацію, що бойовиків відправлять до Білорусі.

Так, одна з родичок з посиланням на свого знайомого повідомила, що до РБ будуть відправлені підрозділи "Вагнера", що залишилися в Ростові-на-Дону. Ще одна співрозмовниця видання повідомила, що її чоловік, який 24 червня перебував у Ростові, повідомив їй про відправлення до Білорусі "швидше за все". Більше чоловік на зв'язок не виходив.

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Ще троє учасників чатів родичів бійців "Вагнера" повідомили, що отримували схожі повідомлення від близьких. У розмові з журналістами вони сказали, що не знають точно, чи прямують ці підрозділи у напрямку Білорусі. Один зі співрозмовників повідомив, що його родич зараз перебуває під Ростовом.

Що цьому передувало

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин разом із найманцями оголосили про "похід на Москву" після звинувачення на адресу регулярної російської армії в обстрілі тилових позицій "вагнерівців" у Ростові-на-Дону. Учасниками цього маршу були близько 8 000 бойовиків.

Того ж дня ввечері Пригожин припинив заколот за 200 км від Москви. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що це він домовився з власником "Вагнера" про припинення бунту.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що з Пригожина будуть зняти обвинувачення у держзраді, однак він вирушить до Білорусі. Щодо найманців, то їх відпустять на попередні позиції.

У британському Генштабі попередили, що після від’їзду Пригожина до Білорусі "вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ із цієї країни.

Українська розвідка наразі не має точної інформації про те, що найманці "Вагнера" перегрупувалася та вирушають до Білорусі.

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