Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі - CNN

Лідера "вагнерівців" Євгена Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, куди він втік після вчорашнього заколоту.

Про це заявила колишня керівниця московського бюро CNN Джилл Догерті, передає видання.

За її словами, російський диктатор Володимир Путін не пробачає зрадникам.

"Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває", - сказала вона.

Що відомо про заколот Пригожина?

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня заявив про "марш справедливості", зібрав 25-тисячну армію найманців та рушив на Москву. Ця подія викликала резонанс у суспільстві та привернула до себе увагу світових ЗМІ.

Російські пропагандисти опублікували відео, як "вагнерівці" покидали Ростов-на-Дону. Рупори Кремля стверджують, що бійці ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина залишили місто близько опівночі 24 червня.

До невдалого путчу засновника ПВК "Вагнер" Євгнена Пригожина може бути причетний кум Путіна, колишній народний депутат України Віктор Медведчук. Саме на заправках, які належать зраднику України, безкоштовно заправляли техніку бійці "Вагнера".

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