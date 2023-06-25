Пригожина могут ликвидировать в Беларуси — CNN

После вчерашнего мятежа есть вероятность ликвидации Пригожина.

Лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, куда он скрылся после вчерашнего мятежа.

Об этом заявила бывшая руководительница московского бюро CNN Джилл Догерти, передает издание.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин не прощает предателей.

"Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси. Но это тяжелая дилемма для Москвы, потому что пока Пригожин имеет определенную поддержку, он представляет угрозу, независимо от того, где он находится", — сказала она.

Что известно о мятеже Пригожина?

Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил о "марше справедливости", собрал 25-тысячную армию наемников и двинулся на Москву. Это событие вызвало резонанс в обществе и привлекло внимание мировых СМИ.

Российские пропагандисты опубликовали видео, как "вагнеровцы" покидали Ростов-на-Дону. Рупоры Кремля утверждают, что бойцы главаря "Вагнера" Евгения Пригожина покинули город около полуночи 24 июня.

К неудачному путчу основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен кум Путина, бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук. Именно на заправках, принадлежащих предателю Украины, бесплатно заправляли технику бойцы "Вагнера".

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