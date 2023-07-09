Російський удар по Донецькій області: загинули 10 людей

Російські загарбники 8 липня вбили 10 мирних жителів Донецької області. Зокрема, дев′ять людей загинули в Лимані та одна - в Авдіївці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, 13 людей за добу отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", – написав Кириленко.

Нагадаємо, що російські окупанти вгатили по Лиману з реактивної системи залпового вогню "Смерч" близько 10:00 8 липня. Поцілили загарбники в приватний сектор. Руйнувань зазнала будівля типографії, приватний будинок, крамниця. Крім того, згоріли три автівки.

Спочатку було відомо про загибель шістьох людей та поранення п’ятьох. Пізніше кількість жертв зросла до семи, поранених – до 13 осіб.

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