У США розбився приватний літак – є жертви

У США розбився корпоративний літак, який летів з Лас-Вегаса.

У США у суботу, 8 липня, поблизу аеропорту Френч-Веллі, сталась авіакатастрофа – розбився бізнес-джет. Загинули шість пасажирів.

Про це повідомляє Reuters.

Авіакатастрофа сталась поблизу аеропорту Френч-Веллі, у 136 км на південь від Лос-Анджелеса. Офіс шерифа в окрузі Ріверсайд повідомив, що виявили літак, повністю охоплений вогнем у полі. Наразі невідомо, чи вдалось комусь врятуватися.

Літак, бізнес-джет Cessna C550, летів з Лас-Вегаса, розбився та згорів у полі поблизу аеропорту Френч-Веллі в окрузі Ріверсайд, близько 4:15 ранку, йдеться в заяві Федерального авіаційного управління.

"Радарні дані веб-сайту відстеження польотів FlightAware показують, що лише один бізнес-джет летів із Лас-Вегаса до Френч-Веллі. Той літак здійснив один круг біля поля перед тим, як знизитися", - йдеться у повідомленні.

За кілька днів до цього, 4 липня, невеликий літак із чотирма пасажирами розбився поблизу того ж аеропорту. Внаслідок аварії помер пілот, поранень зазнали троє неповнолітніх пасажирів.

Нагадаємо, стали відомі моторошні подробиці вбивства біженки з України у Норвегії.

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