В США разбился частный самолет – есть жертвы

В США разбился корпоративный самолет, летевший из Лас-Вегаса.

В США в субботу, 8 июля, вблизи аэропорта Френч-Велли, произошла авиакатастрофа – разбился бизнес-джет. Погибли шесть пассажиров.

Об этом сообщает Reuters.

Авиакатастрофа произошла вблизи аэропорта Френч-Велли, в 136 км к югу от Лос-Анджелеса. Офис шерифа в округе Риверсайд сообщил, что обнаружили самолет, полностью охваченный огнем в поле. Пока неизвестно, удалось ли кому-то спастись.

Самолет, бизнес-джет Cessna C550, летевший из Лас-Вегаса, разбился и сгорел в поле вблизи аэропорта Френч-Велли в округе Риверсайд, около 4:15 утра, говорится в заявлении Федерального авиационного. управление.

"Радарные данные веб-сайта отслеживания полетов FlightAware показывают, что только один бизнес-джет летел из Лас-Вегаса в Френч-Велли. Этот самолет совершил один круг у поля перед тем, как снизиться", — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее, 4 июля, небольшой самолет с четырьмя пассажирами разбился вблизи того же аэропорта. В результате аварии скончался пилот, ранения получили трое несовершеннолетних пассажиров.

Напомним, стали известны жуткие подробности убийства беженки из Украины в Норвегии.

Читайте также: