"Жаль, что чуть не дошел": россиянин о походе Пригожина на Москву

Журналисты пообщались с людьми, живущими в населенных пунктах РФ, мимо которых проходили наемники Евгения Пригожина во время бунта.

Некоторые россияне сожалеют, что наемники ЧВК "Вагнер", возглавляемой Евгением Пригожином, не дошли до Москвы и внезапно прекратили свой бунт против российских властей.

Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Так, российские корреспонденты расспросили, как живут люди в населенных пунктах вдоль дороги, по которой продвигались "вагнеровцы", идя на Москву.

Мужчина по имени Сергей, проживающий в селе Верхний Мамон, Воронежской области РФ, на вопросы журналиста ответил: "В го*не мы живем!". По его словам, он получает маленькую заработную плату (18 тыс. рублей – 7229 грн) и ему не хватает на жизнь. А в селе тяжело найти работу.

Россиянин также рассказал, что сожалеет, что "вагнеровцы" не смогли дойти до Москвы,

"Бл*ть, я так счастлив был, когда он пошел на Москву. Жаль, что чуть не дошел...", — сказал мужчина.

Сергей также рассказал, что потерял одноклассника и нескольких друзей, которые пошли воевать против Украины.

"Зачем, для чего, для кого?", – спрашивает он на камеру.

Напомним, 23 июня Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям "Вагнера" в Ростове-на-Дону регулярной армией.

После этого Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Однако уже вечером того же дня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Последний сказал, что наемники остановились в 200 км от Москвы и разворачивают свои колонны назад, чтобы вроде бы не проливать кровь ни одной из сторон.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

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