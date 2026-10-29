Российский самолет подал сигнал бедствия над Ереваном: что произошло

Российский самолёт Superjet

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В четверг, 29 октября, пассажирский самолет российской авиакомпании «Азимут», который должен был выполнить рейс A4 6030 по маршруту Ереван — Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Это уже как минимум второй подобный инцидент с самолетами российских авиакомпаний на этой неделе на фоне западных санкций и проблем с поставками авиационных запчастей.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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Самолет подал сигнал бедствия после вылета из Еревана

По данным издания, вскоре после вылета из столицы Армении самолёт Superjet авиакомпании «Азимут» подал сигнал бедствия с кодом 7700, означающий возникновение чрезвычайной ситуации на борту. После этого лайнер некоторое время кружил над Ереваном, а затем вернулся в аэропорт.

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В Росавиации заявили, что решение о возвращении было принято по техническим причинам.

По информации Telegram-канала Mash, у самолета, прошедшего «импортозамещение», возникли проблемы с GPS-датчиком и навигационной системой. Воздушное судно должны были направить на диагностику. О технической неисправности также сообщал канал Shot.

По данным последнего, этому самолёту более восьми лет. В прошлом году он уже не смог вылететь из Еревана с первой попытки: тогда лайнеру пришлось вернуться в аэропорт для перезапуска систем.

В России зафиксировали ещё один авиаинцидент

Предыдущий подобный случай произошёл 25 октября с самолётом Superjet авиакомпании «Россия», выполнявшим рейс из Москвы в Архангельск. Во время захода на посадку на борту сработала пожарная сигнализация.

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Как сообщало издание 29.ru со ссылкой на представителя архангельского аэропорта, экипаж сообщил о срабатывании сигнализации в багажном отсеке. Самолёт совершил штатную посадку, а к месту приземления направили аварийно-спасательную группу.

После высадки пассажиров самолет осмотрели, но очагов пожара не обнаружили.

Число авиационных неисправностей в России растет

Как отмечает The Moscow Times, технические проблемы с самолетами российских авиакомпаний становятся систематическими из-за сложностей с обслуживанием воздушных судов и острого дефицита запчастей. Эти проблемы обострились после введения западных санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

По подсчетам «Новой газеты Европа», в 2025 году количество авиаинцидентов, связанных с неисправностями и срывами полётов, увеличилось в четыре раза по сравнению с 2024 годом — до 800 случаев.

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Проблемы возникали и у самолетов самой авиакомпании «Азимут». В начале июля другой Superjet этого перевозчика, выполнявший рейс A46074 из Турции в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт Стамбула из-за технической неисправности на борту.

По информации Shot, у этого самолета и раньше неоднократно фиксировались поломки. В частности, в 2025 году у него обнаружили как минимум семь неисправностей, среди которых были отказы гидронасосов.

Напомним, ранее Россия обратилась к Вьетнаму с просьбой передать ей пассажирские самолеты вместе с экипажами, техническим обслуживанием и страхованием. Причина — все ухудшающееся состояние авиапарка, значительную часть которого Москва после 2022 года перерегистрировала на себя вместо того, чтобы вернуть его западным лизинговым компаниям.

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