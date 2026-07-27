ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
378
Время на прочтение
1 мин

В Краснодарском крае РФ исчез учебно-тренировочный самолет Л-39 — росСМИ

Данных о судьбе экипажа российского самолета пока нет.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Авиация РФ

Авиация РФ

В Краснодарском крае России пропал учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщают российские провоенные телеграмм-каналы, в том числе Fighterbomber.

По их информации, экипаж совершал полет со сложными элементами высшего пилотажа на малой высоте.

Других подробностей по поводу инцидента пока не приводят. Также неизвестна судьба экипажа.

Официально российские власти информацию об исчезновении самолета пока не комментировали.

Информацию также прокомментировал журналист Денис Казанский.

«В Краснодарском крае как шаг доброй воли самоликвидировался учебно-тренировочный самолет L-39», — отметил он.

Как мы писали ранее, Россия могла потерять новейший истребитель Су-57 во время полета вблизи Москвы. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность, а пилот якобы успел катапультироваться. Официально Минобороны РФ не подтвердило потерю именно Су-57.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
378
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie