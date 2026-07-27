Авиация РФ

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В Краснодарском крае России пропал учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщают российские провоенные телеграмм-каналы, в том числе Fighterbomber.

По их информации, экипаж совершал полет со сложными элементами высшего пилотажа на малой высоте.

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Других подробностей по поводу инцидента пока не приводят. Также неизвестна судьба экипажа.

Официально российские власти информацию об исчезновении самолета пока не комментировали.

Информацию также прокомментировал журналист Денис Казанский.

«В Краснодарском крае как шаг доброй воли самоликвидировался учебно-тренировочный самолет L-39», — отметил он.

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Как мы писали ранее, Россия могла потерять новейший истребитель Су-57 во время полета вблизи Москвы. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность, а пилот якобы успел катапультироваться. Официально Минобороны РФ не подтвердило потерю именно Су-57.

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