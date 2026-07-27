В роскошном платье с декольте: супруга государственного министра культуры Германии привлекла внимание вечерним луком

Вольфрам Ваймер и Кристиан Гетц-Ваймер / © Getty Images

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Государственный министр культуры и СМИ Германии Вольфрам Ваймер и его супруга Кристиан Гетц-Ваймер прибыли в Фестшпильгауз на открытие Байройтского фестиваля. Мероприятие этого года, посвященное 150-летию фестиваля Рихарда Вагнера, открылось исполнением Девятой симфонии Людвига ван Бетховена.

Для торжественного мероприятия Кристиана выбрала вечернее платье насыщенного кобальтово-синего цвета. Наряд имел приталенный силуэт, длинную юбку из струящейся ткани и эффектную драпировку на лифе и бедрах. На V-образном декольте была большая брошь в форме цветка с бирюзовыми камнями.

Вольфрам Ваймер и Кристиан Гетц-Ваймер / © Getty Images

Она дополнила образ серебристым клатчем цилиндрической формы с тиснением под кожу крокодила, серебряными туфлями на шпильках, часами и кольцами. Волосы Гетц-Ваймер уложила мягкими волнами и сделала нежный макияж.

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Вольфрам появился в классическом черном смокинге, белой рубашке, галстуке-бабочке и лакированных туфлях.

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