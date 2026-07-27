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У розкішній сукні з декольте: дружина державного міністра культури Німеччини привернула увагу вечірнім луком
Крістіан Гетц-Ваймер з’явилася на червоній доріжці в елегантному образі.
Державний міністр культури та ЗМІ Німеччини Вольфрам Ваймер і його дружина Крістіан Гетц-Ваймер прибули до Фестшпільгаусу на відкриття Байройтського фестивалю. Цьогорічний захід, присвячений 150-річчю фестивалю Ріхарда Вагнера, відкрили виконанням Дев’ятої симфонії Людвіга ван Бетховена.
Для урочистої події Крістіана обрала вечірню сукню насиченого кобальтово-синього кольору. Вбрання мало приталений силует, довгу спідницю зі струмливої тканини та ефектне драпування на ліфі й стегнах. На V-подібному декольте була велика брошка у формі квітки з бірюзовим камінням.
Образ вона доповнила сріблястим клатчем циліндричної форми з крокодилячим тисненням, срібними туфлями на шпильках, годинником і каблучками. Волосся Гетц-Ваймер уклала м’якими хвилями і зробила ніжний макіяж.
Вольфрам з’явився у класичному чорному смокінгу, білій сорочці, краватці-метелику і лакованих туфлях.