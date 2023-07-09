Российский удар по Донецкой области: погибли 10 человек

В Лимане, в частности, увеличилось количество погибших.

Российские захватчики 8 июля убили 10 мирных жителей Донецкой области. В частности, девять человек погибли в Лимане и один — в Авдеевке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, 13 человек за сутки получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", — написал Кириленко.

Напомним, что российские оккупанты ударили по Лиману из реактивной системы залпового огня "Смерч" около 10:00 8 июля. Попали захватчики в частный сектор. Разрушений испытало здание типографии, частный дом, магазин. Кроме того, сгорели три автомобиля.

Сначала было известно о гибели шести человек и пятерых раненых. Позже количество жертв возросло до семи, раненых – до 13 человек.

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