Подоляк: "Война не может затянуться на годы"

Полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, не может затянуться на годы или перерасти в замороженный конфликт.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью изданию Meduza.

"Это спекулятивные оценки, не имеющие отношения к реальности. Эта война не может затянуться на годы — исходя из ресурсов сторон это невозможно", — сказал Подоляк, отвечая на вопрос, если Украине придется выбирать между многолетней войной с постоянными жертвами и замораживанием конфликта.

В то же время он отметил, что растут ресурсные возможности Украины.

"Она не так быстро получает те или иные компоненты для ведения боевых действий, но будет получать их в ускоренном темпе, потому что военно-промышленные комплексы Украины и ее партнеров работают все интенсивнее. Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц — а сейчас совсем другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений", – подчеркнул Подоляк.

Он также уверен, что в России ресурсы постепенно сокращаются.

"Война очень дорого стоит. Практически все, что у России было, она уже потратила на войну. Докупать где-то те или иные расходные материалы, чтобы производить дополнительные объемы высокоточного оружия, ракет — это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке. Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, здесь нужно с большим дисконтом продавать свой товар и в то же время с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии РФ", — отметил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что украинцам следует готовиться к очередным массированным ударам ВС РФ осенью и зимой.

Подоляк отметил, что гражданам Украины нужно понимать, что "большая война все еще продолжается". Однако условия отличаются от начала конфликта.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что поведение высшего военно-политического руководства России и всей российской пропаганды свидетельствует об обеспокоенности и страхе перед наступательными действиями Сил безопасности и обороны Украины.

По данным Генштаба, на 8 июля 2023 года, агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.