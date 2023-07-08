В Донецкой области обрушилась крыша ТЭС: есть жертвы

В Донецкой области на теплоэлектростанции, которая неоднократно подвергалась обстрелам РФ, упала крыша котлотурбинного цеха. По меньшей мере, один человек погиб. Есть раненые.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"На ТЭС в Донецкой области, которая неоднократно подвергалась враждебным обстрелам, произошел несчастный случай — упала крыша котлотурбинного цеха", — говорится в сообщении.

Из-за аварии персонал аварийно отключил энергоблоки. Один человек погиб. Два человека считаются пропавшими без вести. Трое получили травмы.

Сейчас на месте проходит разбор завалов. Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в ГУР сообщают, что враг продолжает минирование ЗАЭС. На территорию станции доставляют мины и взрывчатые вещества. В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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