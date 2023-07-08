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Северо-Крымский канал обмелел после подрыва Каховской ГЭС (видео)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
113
Время на прочтение
1 мин
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Северо-Крымский канал обмелел после подрыва Каховской ГЭС (видео)

Северо-Крымский канал обмелел в результате подрыва Каховской ГЭС

Вода из канала в Днепр почти не доходит.

В результате подрыва россиянами 6 июня Каховской ГЭС Северо-Крымский канал обмелел.

Видео с подтверждением опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Дегенераты, начавшие войну в том числе под предлогом того, что хотели получить воду в Крым, сами себя этой воды и лишили", — написал он.

Северо-Крымский канал обмелел из-за уничтожения Каховского водохранилища

Северо-Крымский канал обмелел из-за уничтожения Каховского водохранилища

Ранее сообщалось, что   Каховское водохранилище после подрыва оккупантами ГЭСпревратилось в пустыню.

Глава Офиса президента Андрей Ермак накануне сообщил, что уровень воды в реке Днепр в районе города Запорожья после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не более полуметра.

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Дата публикации
Просмотры
113
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