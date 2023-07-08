Российская армия атаковала дронами Кировоградская область

Российская армия атаковала Кировоградскую область беспилотниками в субботу, 8 июля. Сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

"Под утро Кировоградщину атаковали вражеские Shahed. Работала ПВО", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Райковича, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, ночью против 8 июля была объявлена воздушная тревога в ряде регионов Украины. ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных дронов, а также С-300 и Искандеров. В Кировоградской области тревога продолжалась с 01:29 до 06:24.

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