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Российская армия атаковала дронами Кировоградская область

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
832
Время на прочтение
1 мин
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Российская армия атаковала дронами Кировоградская область

РФ атаковала Кировоградскую область беспилотниками. / Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

Российская армия атаковала Кировоградскую область беспилотниками в субботу, 8 июля. Сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

"Под утро Кировоградщину атаковали вражеские Shahed. Работала ПВО", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Райковича, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, ночью против 8 июля была объявлена воздушная тревога в ряде регионов Украины. ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных дронов, а также С-300 и Искандеров. В Кировоградской области тревога продолжалась с 01:29 до 06:24.

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Дата публикации
Просмотры
832
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