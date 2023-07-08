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Россияне ударили беспилотниками по Кривому Рогу: подробности "прилета"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне ударили беспилотниками по Кривому Рогу: подробности "прилета"

Ночью РФ ударила беспилотниками по Кривому Рогу. / Фото: Associated Press

Ранение получил мужчина.

В ночь на 8 июля российские войска ударили беспилотниками по Кривому Рогу Днепропетровской области. Россияне попали по сельскохозяйственному предприятию.

Об этом сообщил сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, из-за попадания дронов возникли сразу два пожара. Огонь охватил 360 кв. м. Уничтожено несколько складских помещений, изуродовано оборудование и автомобили.

После удара беспилотниками по предприятию Кривого Рога возник пожар. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
После удара беспилотниками по предприятию Кривого Рога возник пожар. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В свою очередь, руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что атаковано предприятие в Покровском районе Кривого Рога.

"В результате возник пожар. Ее оперативно потушили спасатели. Один ангар уничтожен полностью, другой — частично. Повреждены семь грузовиков", — подчеркнул он.

Напомним, ночью против 8 июля воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины. Была угроза применения врагом ударных БпЛА, а также С-300 и Искандеров. На Днепропетровщине тревога продолжалась 03 часа. 51 мин — от 01:28 до 05:19.

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Дата публикации
Просмотры
1077
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