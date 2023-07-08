Росіяни вдарили безпілотниками по Кривому Рогу: подробиці "прильоту"

Вночі проти 8 липня російські війська вдарили безпілотниками по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Росіяни поцілили по сільськогосподарському підприємству.

Про це повідомив повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої важкості.

Крім того, через влучання дронів виникли одразу дві пожежі. Вогонь охопив 360 кв м. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки.

Після удару безпілотниками по підприємству Кривого Рогу виникла пожежа. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Своєю чергою, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що атаковано підприємство у Покровському районі Кривого Рогу.

"В результаті виникла пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. Один ангар знищено повністю, інший - частково. Пошкоджено сім вантажівок", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі проти 8 липня повітряна тривога була оголошена у низці регіонів України. Була загроза застосування ворогом ударних БпЛА, а також С-300 та "Іскандерів". На Дніпропетровщині тривога тривала 03 год. 51 хв - від 01:28 до 05:19.

Читайте також: