"Це було важке рішення": Байден про передачу Україні касетних боєприпасів

Президент Джо Байден заявив, що це було "важке рішення" вперше надати Україні касетні боєприпаси.

Про це пише CNN.

Але він остаточно переконався надіслати суперечливу зброю, оскільки Києву потрібні боєприпаси для контрнаступу проти Росії.

Нагадаємо, що раніше Білий дім оголосив, що президент схвалив передачу Україні касетних боєприпасів, що є крайнім випадком, коли США надали Києву зброю, яку вони спочатку опиралися відправляти на війну.

«Це було дуже важке рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками, я обговорював це з нашими друзями на Пагорбі», – сказав Байден, додавши: «В українців закінчуються боєприпаси».

Касетні боєприпаси, які США надішлють в Україну, будуть сумісні з наданими США 155-мм гаубицями, ключовою артилерією, яка дозволила Україні відвоювати територію за останній рік.

Байден сказав, що касетні боєприпаси надсилаються на «перехідний період», поки США не зможуть виробляти більше 155-мм артилерії.

«Це війна, пов'язана з боєприпасами. У них закінчуються боєприпаси, а у нас їх мало», – сказав Байден.

«І от, що я нарешті зробив, я прийняв рекомендацію Міністерства оборони – не назавжди – але дозволити цей перехідний період, поки ми отримаємо понад 155 одиниць зброї, цих снарядів, для українців».

Існує понад 100 країн, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, які заборонили боєприпаси відповідно до Конвенції про касетні боєприпаси. Але США та Україна не є підписантами заборони.

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«Вони намагаються пройти через ті окопи і зупинити ці танки. Але це було непросте рішення», – сказав Байден. «Ми не є підписантами цієї угоди, але мені знадобився час, щоб переконати це зробити».

Він додав: «Але головне те, що вони або мають зброю, щоб зараз зупинити росіян – не дати їм зупинити український наступ через ці райони – або їх немає. І я думаю, що вони їм були потрібні».

«Рішення про надання касетних боєприпасів було прийняте в критичний момент війни, оскільки українці намагалися досягти значних успіхів у своєму контрнаступі проти Росії», - пишуть ЗМІ.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт вказав на переваги й недоліки касетних боєприпасів, які Україні можуть передати США.

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