США передають Україні касетні боєприпаси — Білий дім

Україна надала письмові гарантії, що буде мінімізовувати ризики для цивільних.

Сполучені Штати погодилися передати Україні касетні боєприпаси, повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Також читайте Експерт розповів, на якій ділянці фронту особливо потрібні касетні боєприпаси

Про це інформує Радіо Свобода.

"Ми знаємо, що касетні боєприпаси створюють ризики для цивільного населення, ось чому ми стільки відкладали це рішення. як могли", - пояснив Салліван надання боєприпасів Україні.

Також радник американського президента заявив, що Україна надала письмові гарантії, що буде мінімізовувати ризики для цивільних.

Говорячи про "письмові гарантії", Салліван заявив, що Україна аргументувала потребу в касетних боєприпасах одночасно з наданням гарантій того, що ці боєприпаси використовуватимуться лише на полі бою.

"Але лінія фронту постійно змінюється, тому чітко визначити на мапі місце їх використання ми не можемо", - каже радник президента США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують передати Україні касетні боєприпаси, але цей крок буде тимчасовим.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт вказав на переваги й недоліки касетних боєприпасів, які Україні можуть передати США.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.