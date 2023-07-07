Категория
Оружие
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США передают Украине кассетные боеприпасы — Белый дом

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1209
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США передают Украине кассетные боеприпасы — Белый дом

США передают Украине кассетные боеприпасы / Фото: УНИАН

Украина предоставила письменные гарантии, что будет минимизировать риски для гражданских.

Соединенные Штаты согласились передать Украине кассетные боеприпасы, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Об этом информирует Радио Свобода.

"Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, поэтому мы столько откладывали это решение как могли", — пояснил Салливан предоставление боеприпасов Украине.

Также советник американского президента заявил, что Украина предоставила письменные гарантии, что минимизирует риски для гражданских.

Говоря о "письменных гарантиях", Салливан заявил, что Украина аргументировала потребность в кассетных боеприпасах одновременно с предоставлением гарантий того, что эти боеприпасы будут использоваться только на поле боя.

"Но линия фронта постоянно меняется, поэтому четко определить на карте место их использования мы не можем", – говорит советник президента США.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют передать Украине кассетные боеприпасы, но этот шаг будет временным.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт отметил преимущества и недостатки кассетных боеприпасов, которые Украине могут передать США.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1209
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация