США передают Украине кассетные боеприпасы — Белый дом

Украина предоставила письменные гарантии, что будет минимизировать риски для гражданских.

Соединенные Штаты согласились передать Украине кассетные боеприпасы, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Об этом информирует Радио Свобода.

"Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, поэтому мы столько откладывали это решение как могли", — пояснил Салливан предоставление боеприпасов Украине.

Также советник американского президента заявил, что Украина предоставила письменные гарантии, что минимизирует риски для гражданских.

Говоря о "письменных гарантиях", Салливан заявил, что Украина аргументировала потребность в кассетных боеприпасах одновременно с предоставлением гарантий того, что эти боеприпасы будут использоваться только на поле боя.

"Но линия фронта постоянно меняется, поэтому четко определить на карте место их использования мы не можем", – говорит советник президента США.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют передать Украине кассетные боеприпасы, но этот шаг будет временным.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт отметил преимущества и недостатки кассетных боеприпасов, которые Украине могут передать США.

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