ВСУ получат на вооружение турецкие САУ Firtina — Громов

Украинские военные получат на вооружение турецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) T155 Firtina.

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Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Укринформ.

Он заявил, что Украина в последнее время получила множество артиллерийского вооружения иностранного производства.

"По состоянию на сегодняшний день это более 10 различных типов артиллерийских систем (М777, FH-70, TRF-1, САУ PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109, М119, L119) и более 5 типов реактивных систем залпового М142 Himars, М270 MLRS, MARS-II, LRU, APS-40, RM-70)", — заявил Громов.

Он отметил, что сейчас в ВСУ ожидают поступления новых систем, которые украинские военные еще не использовали. В частности, речь идет об Archer и Firtina.

Громов не сообщил сроки, когда новые САУ должны поступить на вооружение ВСУ. Издание Military Balance сообщает, что армия Турции имела на вооружении 310 единиц T155 Firtina по состоянию на 2022 год.

САУ T155 Firtina – оснащена 155-мм пушкой, которая стреляет на дальность до 40 км боеприпасом MOD 274 и способна производить 6 выстрелов в минуту. Также она может производить три выстрела за 15 секунд, если использовать другую опцию.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, направленный на укрепление обороноспособности страны.

Кроме того, ранее информировали, что в новом пакете военной помощи Бельгия передаст Украине бронетранспортеры М113.

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