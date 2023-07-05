Взрыв в суде Киева: полиция показала первые кадры спецоперации

На кадрах видны первые действия правоохранителей, попытка вести переговоры с Гуменюком и эвакуацию раненых правоохранителей.

В Сети появились кадры хода штурмовых действий в здании Шевченковского суда Киева, где подозреваемый Игорь Гуменюк устроил взрывы, в результате которых сам погиб.

Видео было опубликовано МВД и Нацполицией.

На кадрах видны первые действия правоохранителей, попытка вести переговоры с Гуменюком. Также показано, как двух раненых КОРДовцев выносят из здания суда на носилках и их забирают медики.

В полиции напомнили, что Игорь Гуменюк погиб, когда взорвал взрывное устройство во время штурма. Двое бойцов КОРДа получили ранения.

"Событие квалифицировано как покушение на жизнь работника правоохранительного органа и покушение на бегство с места лишения свободы или из-под стражи. Продолжается расследование всех обстоятельств", – говорится в сообщении.