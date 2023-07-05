Взрыв в суде Киева: полиция показала первые кадры спецоперации

На кадрах видны первые действия правоохранителей, попытка вести переговоры с Гуменюком и эвакуацию раненых правоохранителей.
В Сети появились кадры хода штурмовых действий в здании Шевченковского суда Киева, где подозреваемый Игорь Гуменюк устроил взрывы, в результате которых сам погиб.
Видео было опубликовано МВД и Нацполицией.
На кадрах видны первые действия правоохранителей, попытка вести переговоры с Гуменюком. Также показано, как двух раненых КОРДовцев выносят из здания суда на носилках и их забирают медики.
В полиции напомнили, что Игорь Гуменюк погиб, когда взорвал взрывное устройство во время штурма. Двое бойцов КОРДа получили ранения.
"Событие квалифицировано как покушение на жизнь работника правоохранительного органа и покушение на бегство с места лишения свободы или из-под стражи. Продолжается расследование всех обстоятельств", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 5 июля, в помещении Шевченковского районного суда города Киева прогремели взрывы, совершенные Игорем Гуменюком. В результате одного из них парень погиб.
По версии обвинения, именно он в 2015 году бросил в сторону стражей порядка гранаты под помещением Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о децентрализации. В результате погибли 4 нацгвардейца.
Молодого человека задержали еще в 2015 году. Дело Гуменюка длилось уже 8 лет, однако приговор так и не был вынесен. Ему постоянно продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей.
По словам адвоката, Гуменюк неоднократно обращался с заявлениями о том, что хотел мобилизоваться и уйти на фронт. Однако суд отвечал отказом.
Игорь Гуменюк принимал участие в Революции Достоинства, некоторое время был бойцом добровольческого батальона "Сич" и воевал в АТО.
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