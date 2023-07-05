Взрывы в Шевченковском суде: нападавший погиб – все детали от главы МВД

Злоумышленник, взорвавший взрывное устройство на территории Шевченковского райсуда Киева, погиб на месте происшествия.

Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Мы получили сообщение о взрыве от жителей соседнего дома, расположенного возле Шевченковского суда. Сразу были подняты соответствующие службы", – говорит глава МВД.

По его словам, была проведена скорая эвакуация всех находившихся в суде граждан и неподалеку от суда.

Преступление совершил Игорь Гуменюк – подозреваемый в другом тяжком преступлении 2015-го года, в результате которого погибли четыре военнослужащих Национальной гвардии.

"Сегодня его привезли на еще одно заседание суда. Восемь лет это уже продолжается ... После этого заседание, которое закончилось примерно через два часа после его начала, Гуменюк сначала закрылся в туалете. После этого открыл дверь и бросил по караулу взрывное устройство. Таких взрывов, скорее всего, было два", – говорит министр внутренних дел.

После этого злоумышленник пытался покинуть зал суда. Военнослужащие конвоя его остановили выстрелом в воздух. Гуменюк вернулся и забаррикадировался в отдельном помещении. После этого работники корпуса оперативно-внезапного действия пытались его деблокировать.

Клименко заверил, что правоохранители пытались провести переговоры, однако Гуменюк не шел на какой-либо контакт.

"После того, как была деблокирована дверь в это помещение, еще один взрывно-опасный предмет был брошен в работников полиции. Их жизнь спасли щиты ", — говорит глава МВД.

По его словам, сотрудники полиции ранены, в том числе у них есть повреждения нижних конечностей. Раненых правоохранителей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Сам Гуменюк погиб от взрывного устройства. Сейчас на месте работают взрывотехники, чтобы убедиться, что на месте преступления отсутствуют какие-либо взрывные предметы или устройства.

Напомним, сегодня, 5 июля, в помещении Шевченковского районного суда города Киева раздался взрыв. Взрыв совершил Игорь Гуменюк – именно он в 2015 году бросил в сторону стражей порядка гранаты под помещением Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о децентрализации. В результате погибли 4 нацгвардейца.

Игорь Гуменюк принимал участие в Революции Достоинства, некоторое время был бойцом добровольческого батальона "Сич" и воевал в АТО.

Дело Гуменюка длилось уже 8 лет и сегодня суд снова продлил меру пресечения — содержание под стражей.