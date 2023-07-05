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Первое заседание совета Украина-НАТО в новом формате состоится 12 июля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Первое заседание совета Украина-НАТО в новом формате состоится 12 июля

Заседание совета Украина-НАТО состоится 12 июля / Фото: Associated Press

В начале заседания выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Первое заседание Совета Украина- НАТО в новом формате состоится 12 июля, во второй день Вильнюсского саммита Альянса.

Об этом свидетельствует стенограмма саммита, сообщает ЕП.

Заседание Совета Украина-НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", состоится 12 июля в 13:00.

В начале заседания выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Анонс и, в частности, указанное участие "глав государств и правительств" означает, что, скорее всего, президент Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что позиция Венгрии не повлияет на решение саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Кроме того, мы ранее информировали, что обозреватель британской газеты Times Роджер Боес отмечает, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, Альянс должен запустить ускоренное принятие Украины в НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
439
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