Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нарушит ли Венгрия консенсус на саммите НАТО: у Зеленского сделали прогноз

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Нарушит ли Венгрия консенсус на саммите НАТО: у Зеленского сделали прогноз

Несмотря на риторику правительства Виктора Орбана, позиция Венгрии не должна стать проблемой на саммите НАТО в Вильнюсе

Несмотря на риторику правительства Орбана, позиция Венгрии не должна стать проблемой на саммите Североатлантического союза.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что позиция Венгрии не повлияет на решение саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", может ли позиция Венгрии стать проблемой.

"Несмотря на ту риторику, которая раздается публично, не думаю. Хочется быть уверенным, что этого не произойдет и консенсус не будет нарушен со стороны этой страны", — сказал Жовква.

Ранее сообщалось, что страны НАТО близки к тому, чтобы достичь консенсуса по вопросу вступления Украины в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он ожидает официальных гарантий безопасности от саммита глав государств и правительств НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО не будет обсуждаться вопрос приглашения Украины к членству, но будет рассмотрен вопрос о том, как приблизить Украину к Альянсу. В Вильнюсе для Украины будет принят "многолетний пакет помощи", который, в частности, будет предусматривать модернизацию ВСУ. По словам Столтенберга, это приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО.

Напомним, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал колонку под названием "Европейский Союз и НАТО де-факто стали стороной войны в Украине". Произошло это, по его словам, из-за поставок вооружения ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
818
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация