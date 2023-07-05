Нарушит ли Венгрия консенсус на саммите НАТО: у Зеленского сделали прогноз

Несмотря на риторику правительства Орбана, позиция Венгрии не должна стать проблемой на саммите Североатлантического союза.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что позиция Венгрии не повлияет на решение саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", может ли позиция Венгрии стать проблемой.

"Несмотря на ту риторику, которая раздается публично, не думаю. Хочется быть уверенным, что этого не произойдет и консенсус не будет нарушен со стороны этой страны", — сказал Жовква.

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Ранее сообщалось, что страны НАТО близки к тому, чтобы достичь консенсуса по вопросу вступления Украины в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он ожидает официальных гарантий безопасности от саммита глав государств и правительств НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО не будет обсуждаться вопрос приглашения Украины к членству, но будет рассмотрен вопрос о том, как приблизить Украину к Альянсу. В Вильнюсе для Украины будет принят "многолетний пакет помощи", который, в частности, будет предусматривать модернизацию ВСУ. По словам Столтенберга, это приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО.

Напомним, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал колонку под названием "Европейский Союз и НАТО де-факто стали стороной войны в Украине". Произошло это, по его словам, из-за поставок вооружения ВСУ.

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