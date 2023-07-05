Тина Кароль расплакалась из-за отца и призналась, почему ей обидно

Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников признанием.

Звезда поделилась, что ее папа Григорий Либерман ни разу не бывал на ее концертах. Об этом она рассказала в подкасте ведущего Андрея Чорновола, посвященном "Черноморским играм".

Кароль вспомнила, что стать певицей ее мотивировала мама. Тогда будущей звезде было 12 лет.

"Мое первое выступление было в Доме офицеров. Я напугана была, смотрела косо в микрофон, мне было страшно поднять глаза и смотреть в зал. Это очень хорошо я помню. Это не была моя идея, это была идея мамы. Папа был против. Он даже сейчас говорит, имела бы нормальную себе жизнь", – поделилась певица.

Тина Кароль с отцом / Фото: facebook.com/tina.karol

Тина объяснила, что для отца это очень стрессово: "Он когда видит новости, или какое-то мое выступление, он убегает из дома просто до сих пор. Если честно, ты не поверишь, он не был на моем концерте. За всю мою карьеру. Он не был никогда", – сказала Кароль и не сдержала слез.

Исполнительница вспомнила времена, когда собрала семь аншлагов во Дворце "Украина", впрочем, и тогда отец знаменитости не смог себя пересилить и прийти на выступление дочери.

"У меня я помню, было семь дворцов "Украина", мы там выступали немного. Он сидел под дворцом каждый день в машине, не заходил ни разу. Мама была на концерте. Он неделю пробыл под дворцом. Дурне", – сказала Король.

Однако, говорит Тина, все же отец может посмотреть ее концерты в записи и то, если ему скажут, что там все хорошо.

Напомним, на днях Тина Кароль показалась во дворе своего дома в селе Зазимье в Киевской области. Артистка сделала красивые фото, где предстала без макияжа на фоне роз в своем саду.

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