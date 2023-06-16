Саммит НАТО в Вильнюсе: приглашения для Украины не будет — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, не будет обсуждаться вопрос приглашения Украины к членству, но будет рассмотрен вопрос о том, как приблизить Украину к Альянсу.

Об этом он сказал в пятницу, 16 июня, на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы договорились, что Украина станет членом Альянса. Мы не будем обсуждать приглашение на Вильнюсском саммите, но [будем обсуждать то, как] мы приближаем Украину к НАТО. Я уверен, что мы найдем хорошее решение на саммите в Вильнюсе", – сказал генсек НАТО.

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Отвечая на вопросы журналистов о перспективе членства Украины в НАТО, Столтенберг выделил практический и политический элемент этого процесса.

Практическим приближением Украины к НАТО, по его словам, должен стать "всеобъемлющий пакет помощи и многолетняя программа, которая поможет перейти от доктрин советской эпохи к доктрине и оборудованию стандартов НАТО для достижения полной оперативной совместимости с НАТО".

“Для этого нужно время. Мы работали над этим много лет, но чем больше нам удается сделать украинские силы полностью оперативно совместимыми с НАТО, тем ближе они приближаются к НАТО в практическом военном плане", – сказал Столтенберг.

Политическим элементом сближения должно стать создание Совета Украина-НАТО. “Это будет орган из 32 [участников]: 31 союзник и Украина равноправно садятся за стол с одинаковыми правами и такими же возможностями консультироваться и принимать решения вместе. Это другой тип совместной политической работы, и мы приблизим Украину к НАТО в политическом плане", – сказал генсек Альянса.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать на саммите шаг к членству украинского государства в Альянсе.

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