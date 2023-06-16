Сырский побывал на Бахмутском направлении и отметил успехи ВСУ (видео)

Сырский отметил, что преимущество украинских военных над российскими захватчиками в точности и мотивации.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил украинский воинов на Бахмутском направлении и рассказал об успехах ВСУ.

Об этом говорится в сообщении на стороне Сырского в Telegram.

Он отметил, что Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю.

"Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия. Враг продолжает опрокидывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивает большие силы на этом направлении. Но у нас есть четкая задача — деоккупация наших территорий", — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что преимущество украинских военных над российскими захватчиками в точности и мотивации.

Он также выразил благодарность украинским воинам, особо отметив подразделения 3-й ОШБр, 5-й ОШБр, 54-й ОМБр, 57-й ОМПБр и 80-й ОШБр.

Командующий Сухопутными войсками заявил, что вместо "вагнеровцев" на Бахмутском направлении начали появляться российские десантники, но они "не дотягивают" до боевиков Евгения Пригожина. "Мы сломаем хребет этому зверю и будем дальше освобождать наши земли", — добавил Сырский.

Сырский посетил украинских воинов в Бахмутском направлении

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили четыре роты российских кафиров, а также уничтожили или повредили 53 единицы их техники.

Кроме того, мы ранее информировали, что по данным Генштаба ВСУ на утро 16 июня потери кафиров составляют 218 500 человек. Так за сутки были ликвидированы или ранены еще 590 российских военных и 84 единицы вражеской техники.

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