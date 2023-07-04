Столтенберг сообщил об "очень хорошем" разговоре с Зеленским перед саммитом НАТО

На саммите НАТО страны примут решение об усилении поддержки Украины в долгосрочной перспективе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что провел "очень хороший" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Об этом он сообщил у себя на странице Twitter.

"Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе страны примут решение об усилении поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Также члены НАТО обсудят обновление политических связей и приближение Украины к Альянсу.

Напомним, ранее сообщалось, что страны НАТО близки к тому, чтобы достичь консенсуса по вопросу вступления Украины в Альянс.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина в НАТО будет гарантировать, что в регионе будут царить мир и свобода.

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