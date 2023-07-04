В Украине на воде за четыре дня погибли 22 человека

Чрезвычайники обратились к украинцам и призвали более осторожно проводить время на водоемах.

В Украине на водоемах за минувшие сутки погибли 11 человек. Среди них – трое детей. Всего с начала июля статистика неутешительная – вода унесла жизни 22 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отмечается, с начала второго месяца лета на воде погибли 22 украинца, среди которых четверо детей.

"Игнорирование правил безопасности становится причиной трагических случаев на воде. Особо внимательными необходимо быть с детьми. Ведь сейчас каникулы и они часто проводят время на водоемах, без присмотра взрослых. Берегите свою жизнь и жизнь своих родных! И помните – вода не прощает ошибок", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что предатель из Николаева привел российскую ракету на дом родной сестры.

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