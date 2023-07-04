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В Україні на воді за чотири дні загинули 22 людини

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Україні на воді за чотири дні загинули 22 людини

На воді з початку цього місяця загинули 22 людини / Фото/Telegram: Одеса. Офіційно.

Надзвичайники звернулися до українців та закликали обережніше проводити час на водоймах.

В Україні на водоймах за минулу добу загинули 11 людей. Серед них - троє дітей. Загалом з початку липня статистика невтішна - вода забрала життя 22 українців.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України. 

Як зазначається, з початку другого місяця літа на воді загинули 22 українця, серед яких - четверо дітей.

“Ігнорування правил безпеки стає причиною трагічних випадків на воді. Особливо уважними необхідно бути з дітьми. Адже зараз канікули і вони часто проводять час на водоймах, без нагляду дорослих. Бережіть своє життя і життя своїх рідних! І пам’ятайте – вода не пробачає помилок”, - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, що зрадник із Миколаєва навів російську ракету на будинок рідної сестри.

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Дата публікації
Перегляди
500
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