Чи порушить Угорщина консенсус на саміті НАТО: у Зеленського зробили прогноз

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що позиція Угорщини не вплине на рішення саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи може позиція Угорщини стати проблемою.

"Незважаючи на ту риторику, яка лунає публічно, не думаю. Хочеться бути впевненим, що цього не станеться і консенсус не буде порушений з боку цієї країни", - сказав Жовква.

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Раніше повідомлялося, що країни НАТО близькі до того, щоб досягнути консенсусу в питанні вступу України до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що він очікує офіційних гарантій безпеки від саміту голів держав та урядів членів НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО не обговорюватиметься питання запрошення України до членства, але розглядатиметься питання про те, як наблизити Україну до Альянсу. У Вільнюсі для України буде ухвалений "багаторічний пакет допомоги", який, зокрема, передбачатиме модернізацію ЗСУ. За словами Столтенберга, це приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО.

Нагадаємо, речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував колонку під назвою "Європейський Союз і НАТО де-факто стали стороною війни в Україні". Сталося це, за його словами, через постачання озброєння ЗСУ.

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